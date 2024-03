Jeune public Quête autour des arbres Route de Changé Yvré-l’Évêque, mercredi 1 mai 2024.

Jeune public Quête autour des arbres Route de Changé Yvré-l’Évêque Sarthe

Atelier jeune public

Les arbres sont des éléments essentiels de notre environnement et le parc de l’abbaye accueille des arbres remarquables par leur ancienneté. Venez les découvrir en famille et en apprendre plus sur ces êtres majestueux, pour mieux les comprendre et les protéger. (A partir de 6 ans, accompagné d’un adulte sur réservation) 5.5 5.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 11:00:00

fin : 2024-05-02 17:30:00

Route de Changé Abbaye Royale de l’Epau

Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire epau.accueil@sarthe.fr

L’événement Jeune public Quête autour des arbres Yvré-l’Évêque a été mis à jour le 2024-03-25 par eSPRIT Pays de la Loire