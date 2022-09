Exposition : Chevaux et compagnons Hurtigheim Hurtigheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Hurtigheim Exposition de peintures, dessins, sculptures, photographies de Marie-Amélie Germain, Martine Missemer, Dan Steffan, Christophe Chevallier, Tony Soulié. « Aussi loin que je m’en souvienne, le cheval a toujours fait partie de ma vie. Ma premiêre rencontre fût à l’âge de 12 ans, accrochée à sa criniêre rentrant au galop dans l’écurie. Dês lors cette passion ne m’a jamais quitté. Nicole Buck. Le vernissage a lieu les 1er et 2 octobre de 14h à 19h. Découvrez cette exposition à la Galerie Nicole Buck à Hurtigheim du 1er au 23 octobre 2022 les samedis et dimanches de 14h à 19h et les autres jours sur rendez-vous. +33 6 85 22 95 42 Hurtigheim

