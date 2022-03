Exposition Artisanale, Les Ateliers de l’Aiguillerie Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Exposition Artisanale, Les Ateliers de l'Aiguillerie Saint-Sever, 13 août 2022, Saint-Sever.

2022-08-13 14:30:00 – 2022-08-21 20:00:00

Saint-Sever Landes Saint-Sever EUR Cette manifestation, organisée bénévolement par notre association, reste le haut-lieu de l’artisanat en pays Gascon.

Vous aimez le cuir, la poterie, les bijoux et autres objets de décorations, alors ne ratez pas le rendez-vous où le savoir-faire se conjugue à l’envie ! Cette année près de 50 artisans d’art et artistes devaient présenter leur travail au public. Retrouvez ces artisans chez eux ! Cette manifestation, organisée bénévolement par notre association, reste le haut-lieu de l’artisanat en pays Gascon.

Vous aimez le cuir, la poterie, les bijoux et autres objets de décorations, alors ne ratez pas le rendez-vous où le savoir-faire se conjugue à l’envie ! Francis Lafargue

