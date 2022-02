Exposition “1m2 pour 2” Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise

Val-d'Oise

Exposition “1m2 pour 2” Auvers-sur-Oise, 4 décembre 2022, Auvers-sur-Oise. Exposition “1m2 pour 2” Galerie d’Art contemporain d’Auvers-sur-Oise 5 rue Montcel Auvers-sur-Oise

2022-12-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-27 Galerie d’Art contemporain d’Auvers-sur-Oise 5 rue Montcel

Auvers-sur-Oise Val-d’Oise Auvers-sur-Oise Val-d’Oise Duos d’artistes du collectif Grap’s et leurs invités, ayant réalisé une œuvre en collaboration dont la surface n’excède pas un mètre carré. 16 duos, 16 œuvres uniques à découvrir. graps.auvers@gmail.com +33 1 30 36 13 46 http://www.graps.fr/ Galerie d’Art contemporain d’Auvers-sur-Oise 5 rue Montcel Auvers-sur-Oise

dernière mise à jour : 2021-12-03 par Parc naturel régional du Vexin Français

Détails Catégories d’évènement: Auvers-sur-Oise, Val-d'Oise Autres Lieu Auvers-sur-Oise Adresse Galerie d'Art contemporain d'Auvers-sur-Oise 5 rue Montcel Ville Auvers-sur-Oise lieuville Galerie d'Art contemporain d'Auvers-sur-Oise 5 rue Montcel Auvers-sur-Oise Departement Val-d'Oise

Exposition “1m2 pour 2” Auvers-sur-Oise 2022-12-04 was last modified: by Exposition “1m2 pour 2” Auvers-sur-Oise Auvers-sur-Oise 4 décembre 2022 Auvers-sur-Oise val d'oise

Auvers-sur-Oise Val-d'Oise