EXPLOR GAMES ® : FOLLE HISTOIRE AU CHÂTEAU DE CREIL Creil, 1 juillet 2022, Creil.

EXPLOR GAMES ® : FOLLE HISTOIRE AU CHÂTEAU DE CREIL Creil

2022-07-01 – 2022-08-31

Creil Oise

40 40 Nous sommes en 1393, la guerre de 100 ans fait rage. Un mal ronge le roi de France Charles VI le Bien-Aimé et le Royaume de France est placé sous la régence du Duc de Bourgogne. Vous avez été mandés pour aider Ewen, afin de mener votre enquête, et secourez ainsi le Royaume de France au travers de ce jeu de piste numérique de défis et d’énigmes ! Dans le jardin du musée et aux abords. Tarif: 40€ pour le groupe de 2 à 5 personnes. nTout public, dès 6 ans. nRenseignement et réservation au 03 44 29 51 50 ou par mail musee@mairie-creil.fr

Anne-Sophie FLAMENT

dernière mise à jour : 2022-05-12 par