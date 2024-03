Evenement Course de Caisse à Savon Crépy-en-Valois, jeudi 9 mai 2024.

La course de caisses à savon de l’Union Sportive Crépynoise (USC), en partenariat avec la Ville, est de retour jeudi 9 mai 2024. Il est temps de s’inscrire !

Depuis deux ans, l’événement connaît un véritable succès chez les participants comme chez les spectateurs. Tous se prêtent au jeu dans une ambiance conviviale et bon enfant. Plus de raisons d’hésiter, si vous êtes une association, une entreprise ou un commerçant local, inscrivez-vous pour défendre vos couleurs sur la piste jeudi 9 mai. Pour les spectateurs, rendez-vous à la même date autour de la route de Pierrefonds pour vivre une journée des plus animées !

Vous trouverez sur le site de la mairie les formulaires d’inscription ainsi que les règlements de la course afin de vous inscrire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Route de Pierrefonds

Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France

