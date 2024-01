Rêverie de la Balayette à Ciel 2024 Beauvais, mercredi 8 mai 2024.

Pour marquer ses 40 ans de chemin, la Balayette à Ciel organise sa « Rêverie », la cinquième édition, présentant l’ensemble de son collectif.

Cet événement propose de faire un pont -le plus simple qui soit- entre raison et fantaisie. Il sera réalisé avec un certain nombre d’invités qui nous sont très chers conférenciers, écrivains, danseurs et conteurs à qui nous demanderons de nous instruire…

Cette aventure artistique présentera l’ensemble de nos concerts, soit un collectif de près de 20 aventures musicales et poétiques, capables de fédérer tous les rêveurs fidèles aux flâneries de la Balayette à Ciel, ou simplement en ont entendu parler de loin…

Les 8 et 9 mai prochain, entrez dans notre parenthèse enchantée, et rêvez avec nous !

Demandez le programme !

Concerts pas pareils

19 concert en continu de 14h à minuit ! Des chanteurs, des comédiens, des paroliers, des musiciens… des artistes en somme, prêts à faire vibrer corps et esprits à l’unisson.

Etablis de poïétique sauvage

Fabrication de marionnettes, de mobiles, de totems et conférences ou performances de divers horizons.

Cabinet des curiosités

Proposé par le lycée Corot, il regroupera un ensemble de professeurs et délèves présentant des objets étranges issus d’expériences de mathématique ou de physique.

Radio Crochet Papillote

Une scène ouverte à tous les amis de la Balayette un bocal de papillotes est à la disposition de tous les appelés au pied de la scène ; le prétendant Balayeur Céleste vient sur scène pour lire sa blague ou sa citation découverte au sein de son emballage.

Village des jeunes lunes

Des stands accueillant diverses utopiques associations partenaires présentant leur identité culturelle des propositions ludiques, plastiques, citoyennes ou littéraires, et de bons petits plats pour régaler nos papilles.

Installation musicale

Un partenariat entre la Balayette à Ciel et la Galerie Associative permettra de vous présenter une sorte de mémoire des humeurs et des rêves issus de ces 10 dernières années (date de notre dernière Rêverie)

… sous forme d’une installation qui se présentera à travers 33 œuvres plastiques reliées à 33 textes de Philox mis en musique par Jef Rossi. « Paroles du Balayeur Collectif » réalisée par Jef Rossi, Philox et le collectif de plasticiens Hors Cadre aura lieu au rez de chaussée de la médiathèque incluant des temps de performances du 22 avril au 17 mai… (Vernissage le 23 à 18h00).

Mercredi 8 mai 2024

14h00 Discours d’inauguration (scène Cour)

14h45 / Buée, Chansons à Rêver (scène Cour)

15h45/ Callegari, Chansons Traits pour Traits (scène Chapelle)

15h45/ Fabrication de totems par les Ateliers de la Bergerette Kesekça (Etabli de Poïétique sauvage)

15h45 / Performance Roger Wallet (Installation Testament du Balayeur Collectif)

16h40/ Peaky Players, Chansons irlandaises (scène Cour)

17h40 / Ptataz, Diversions en Dix Versions (scène Chapelle)

17h40/ Performance Philippe Blondeau (Installation Testament du Balayeur Collectif)

18h35 / Pierre Matifat et ses Trouble-Fêtes, Chansons Non-festives quoi que (scène Cour)

19h35/ Phil et Tophe veulent en découdre, Chansons de foire et Musiques de salon (scène Chapelle)

19h35/Fabrication de marionnettes par Jean de la Lune (Etabli de Poïétique sauvage)

20h45/ Mojo Jojo, chansons blues et funk Bright C et les Chepakois, Blues&Soul (scène Cour)

21h50/ Nijinski, chanson-théâtre blues (scène Chapelle)

21h50/ Scène ouverte Papillote avec les Little Nails (scène des blagues Papillotes)

23h00/ Philox, Cécilou & Jef Rossi, Chansons en Secret (scène Cour)

Jeudi 9 mai 2024

14h00/ So Watt, chansons jazz (scène cour)

15h00/ Tant Suspendue, Danse acrobatique (entrée coté parking)

15h35/ Amadeus Boobakar, Chansons Râpeuses (scène Cour)

16h35 / Ogame, Rap Mélancolorique (scène Chapelle)

16h35/ Fabrication de mobiles par Kesekça (Etabli de Poïétique sauvage)

17h35/ Bright C. et les Chepakois, Blues&Soul (scène Cour)

18h35/ Duo Benkofski Chansons des petits riens (scène Chapelle)

18h35/ Performance Philox (1°partie) (Installation Testament du Balayeur Collectif)

19h35/ Daniel Duroy & Léa, Chansons Pas Pour De Rire (scène Cour)

20h35/ Lucien et Mohanad + invités surprise, Musiques arabo-andalouses (scène Chapelle)

20h30/ Performance Philox (2°partie)(Installation Testament du Balayeur Collectif)

21h45/ Tant Suspendue, Danse acrobatique (arbre)

21h15/ Conférence « Le Balayage nano-rêveur, késako ? » par Victor Acha (scène radio crochet papillotes)

22h15/ La fée verte, Musiques à rêver (scène Chapelle)

22h10/ Scène ouverte avec Les Irys et Guy Watson (scène radio crochet Papillotes)

23h10/ T-A-O, Transes Africaines (scène Cour)0 .

36 Rue du Buzanval

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France labalayetteaciel@philox.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-09 01:00:00



L'événement Rêverie de la Balayette à Ciel 2024 Beauvais a été mis à jour le 2024-01-24