Stage d'icônographie 7 – 12 mai 2024 Troussures – Notre-Dame de Cana Sur inscription Du 7 au 12 mai 2024, du mardi 14h30 au dimanche 17h (Fête de l'Ascension)

La sainte face du Christ

Avec Anne Nicolas et Caroline Rousseau (atelier p. igor slender Meudon) et père Jacob. Troussures – Notre-Dame de Cana Notre-Dame de Cana, 3 rue du Château 60390 Troussures France 03 44 47 86 05 http://www.ndcana.com https://www.stjean-troussures.fr/stage-iconographie

