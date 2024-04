Rêverie de la Balayette à Ciel Beauvais, mercredi 8 mai 2024.

Rêverie de la Balayette à Ciel Beauvais Oise

Pour fêter ses 40 ans , la Balayette à Ciel organise la cinquième édition de sa Rêverie : 30 aventures musicales et poétiques sont proposées les 8 et 9 mai, dans Beauvais. Au programmes, 23 concerts, un radio crochet, une expo, une danseuse- acrobate, un atelier de fabrication de marionnettes, des conférences! Il y en aura pour tous les âges et pour toutes les envies. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-08 14:00:00

fin : 2024-05-09 01:00:00

36 Rue du Buzanval

Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France

L’événement Rêverie de la Balayette à Ciel Beauvais a été mis à jour le 2024-03-28 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis