Visite contée : Glissez en traineau Place du Général de Gaulle Compiègne, 3 janvier 2024, Compiègne.

Compiègne Oise

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03 16:00:00

fin : 2024-01-03 17:00:00

Laissez-vous guider par un conteur et découvrez les œuvres du château d'une façon originale. Écoute les fabuleuses histoires que les traineaux auront à te raconter. À partir de 5 ans.

Laissez-vous guider par un conteur et découvrez les œuvres du château d’une façon originale. Écoute les fabuleuses histoires que les traineaux auront à te raconter. À partir de 5 ans.

Laissez-vous guider par un conteur et découvrez les œuvres du château d’une façon originale.

Écoute les fabuleuses histoires que les traineaux auront à te raconter.

À partir de 5 ans

Réservation sur leur plateforme de réservation : https://affluences.com/rmn-gp/chateau-de-compiegne/reservation

Place du Général de Gaulle

Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France



