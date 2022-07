Expériences Bien-Être La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

2022-07-07 15:45:00 – 2022-08-25 16:45:00

Morbihan Animations bien-être payantes au Jardin Botanique Yves Rocher ou à la Grée des Landes, Éco-Hôtel Spa Yves Rocher, tous les jeudis de 15h45 à 16h45 : 07/07 : méditation sensorielle au Jardin Botanique

14/07 : Qi Gong à la Grée des Landes

21/07 : Body slow au Jardin Botanique

28/07 : Yoga de la nature au Jardin Botanique

04/08 : Bain de forêt à La Grée des Landes

11/08 : Connexion des sens à la Nature au Jardin Botanique

18/08 : retour à la nature, découverte des éléments au Jardin Botanique

