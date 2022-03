Excursion à la journée : Lyon Lons-le-Saunier, 18 mai 2022, Lons-le-Saunier.

Excursion à la journée : Lyon parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

2022-05-18 07:30:00 – 2022-05-18 19:00:00 parking devant le cimetière Rue Robert Schuman

Lons-le-Saunier Jura

EUR 50 Visite guidée du grand Hôtel-dieu : après un chantier colossal de 4 ans l’un des plus anciens hôpitaux de Lyon dévoile ses espaces. De sa fondation à sa restauration, traboulez à travers 5 cours intérieures témoignant des évolutions architecturales du bâtiment du 17e au 21e siècle, ses usages successifs et ses projets.

Déjeuner libre au centre- ville

Visite guidée crimes et faits divers à Lyon : suivez le guide à la recherche des malandrins, assassins et autres escrocs en tous genres qui ont sévi dans notre bonne ville de Lyon ! De tous temps, la richesse et la gloire ont attiré les mauvais garçons ! Balade du 14ème siècle à nos jours, sur les pas des sombres personnages qui ont fait frémir les bonnes gens de leurs crimes et délits.

christelle@lons-jura.fr +33 3 84 24 65 01

parking devant le cimetière Rue Robert Schuman Lons-le-Saunier

