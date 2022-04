EVENEMENT- LES PARCOURS DU COEUR Thionville, 22 mai 2022, Thionville.

Thionville Moselle

Participez à la plus grande opération de prévention santé en France avec pour objectif de promouvoir une bonne hygiène de vie afin de faire reculer les maladies cardiovasculaires !

En forêt de Volkrange, Konacker et Marspich, départ et arrivée au Centre St Michel de Volkrange / Parc du Château. Circuits de 3,6 et 10 km (au rythme de chacun). En cas aux points de contrôle et stands boissons à l’arrivée, avec l’aide de Carrefour, du Crédit Mutuel et le support logistique du C.C.A.S de la ville de Thionville et du Club “Ca marche” à Terville.

+33 3 82 50 37 61

Ville de Thionville

