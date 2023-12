Les Wriggles Espace Henri Emmanuelli Mugron Catégories d’Évènement: Landes

Mugron Les Wriggles Espace Henri Emmanuelli Mugron, 9 mars 2024, Mugron. Mugron Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:30:00

fin : 2024-03-09 23:00:00 Venez assister à un concert décalé rempli d’humour avec Les Wriggles samedi 09 mars dans le cadre de Chantons sous les pins ! Si vous ne les connaissez pas, ce groupe composé de maintenant 4 personnes, vous offrira un moment autour de la chanson française, avec des guitares, des percussions vocales, plusieurs ukulélés, des acrobaties musicales et bien d’autres surprises inédites!.

Venez assister à un concert décalé rempli d’humour avec Les Wriggles samedi 09 mars dans le cadre de Chantons sous les pins ! Si vous ne les connaissez pas, ce groupe composé de maintenant 4 personnes, vous offrira un moment autour de la chanson française, avec des guitares, des percussions vocales, plusieurs ukulélés, des acrobaties musicales et bien d’autres surprises inédites!

Venez assister à un concert décalé rempli d’humour avec Les Wriggles samedi 09 mars dans le cadre de Chantons sous les pins ! Si vous ne les connaissez pas, ce groupe composé de maintenant 4 personnes, vous offrira un moment autour de la chanson française, avec des guitares, des percussions vocales, plusieurs ukulélés, des acrobaties musicales et bien d’autres surprises inédites! .

Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot

Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-19 par OT Terres de Chalosse Détails Catégories d’Évènement: Landes, Mugron Autres Code postal 40250 Lieu Espace Henri Emmanuelli Adresse Espace Henri Emmanuelli avenue Carnot Ville Mugron Departement Landes Lieu Ville Espace Henri Emmanuelli Mugron Latitude 43.749283 Longitude -0.749572 latitude longitude 43.749283;-0.749572

Espace Henri Emmanuelli Mugron Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mugron/