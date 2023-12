La Marelle des souvenirs Espace Gartempe montmorillon Montmorillon, 20 mars 2024, Montmorillon.

Montmorillon Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 20:00:00

fin : 2024-03-20 21:00:00

One Woman Show.

One Woman Show

L’artiste allie humour et émotions pour retranscrire la puissance des mots sur l’enfant dans son quotidien.

Spectacle proposé dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance en partenariat avec le Relais Petite Enfance de la CCVG.

.

Espace Gartempe montmorillon Espace Gartempe

Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-20 par ACAP