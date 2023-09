South Town Jazz – Patrick « Bacos » Bacqueville Hot 7 Cruisers Espace Culturel Roger Hanin Soustons, 30 mars 2024, Soustons.

Soustons,Landes

Ces sept-là ont écumé toutes les scènes et clubs de jazz d’Europe ; ils ont accompagné nombre de vedettes internationales et participé à la plupart des grands festivals de jazz..

2024-03-30 fin : 2024-03-30 . EUR.

Espace Culturel Roger Hanin Place des Arènes

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



These seven have played on every jazz stage and club in Europe, accompanied numerous international stars and taken part in most of the major jazz festivals.

Estos siete han tocado en todos los clubes y escenarios de jazz de Europa; han acompañado a numerosas estrellas internacionales y han participado en la mayoría de los grandes festivales de jazz.

Diese sieben haben alle Jazzbühnen und -clubs in Europa besucht; sie haben viele internationale Stars begleitet und an den meisten großen Jazzfestivals teilgenommen.

