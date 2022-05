Escape Game “Echappetoire” à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron, 26 mai 2022, Sévérac d'Aveyron.

Escape Game “Echappetoire” à Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

2022-05-26 – 2022-05-26

Aveyron Sévérac d’Aveyron

EUR Le projet “Echappetoire” est un concept d’escape game en valise, autrement dit un jeu d’énigmes qui se vit seul ou en équipe. Les joueurs doivent résoudre une série de casse-têtes pour réussir à s’échapper ou à accomplir une mission.

A travers une dizaine de valises dans une ambiance “brocante”, le ou les joueurs vont devoir trouver la finalité de l’énigme en passant par une série de manipulations, énigmes et observations.

Chaque valise prend environ 10 à 20 mn et est adaptée à des joeurs de 10 à 99 ans. Chaque valise se joue seul ou en binôme. Durant la partie, s’ils le souhaitent, ils ont la possibilité de demander de l’aide.

Rendez-vous Place de la Gare de 14h à 17h.

Tout public à partir de 10 ans.

Durée : 20 mn par valise.

Gratuit.

Organisé dans le cadre de la Saison Culturelle municipale.

Fabrication et création : Association Fêtes vos jeux.

En parallèle, marché aux fleurs toute la journée.

Venez vous amuser en découvrant un escape game original à Sévérac-le-Château !

