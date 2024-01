Spectacle « Tout se passe en l’an 1261 » Maison du Gouverneur Najac, samedi 11 mai 2024.

En 1261, à Najac, les villageois mènent une vie paisible. Paisible ? Oui, si l’on ne parle pas de Dame de Combelas, malade pour la 5e fois cette année, si l’on ignore les chevaliers hérétiques punis pour s’être rebellés contre Alphonse de Poitiers, ou si l’on ne s’intéresse pas au malicieux Drac en quête de nouveaux troubles à inventer. Oui, en y regardant de plus près, tout n’est pas si paisible en l’an 1261 à Najac….

Pièce écrite et mise en scène par Lydia Boudoire et brillamment interprétée par 19 habitant.es du Najacois.

Suivie de la Compagnie Commes des gosses

Avec le soutien de la Mairie de Najac, la Maison du Gouverneur et l’association des Chevaliers de la Table Ronde. EUR.

1 Rue du Chateau

Najac 12270 Aveyron Occitanie mdg@najac.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11



