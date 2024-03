Pétanque Finales des Championnats départementaux Réquista, samedi 11 mai 2024.

Pétanque Finales des Championnats départementaux Réquista Aveyron

Rendez-vous sur le site du Marché ovin de Réquista.

Finales des Championnats départementaux de pétanque en « Doublette Senior » avec 64 équipes et « Tête à tête » féminin avec plus de 100 joueuses.

Sur 2 jours à partir de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h environ.

Ouvert au public et entrée gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Réquista 12170 Aveyron Occitanie petanquerequistanaise@hotmail.fr

L’événement Pétanque Finales des Championnats départementaux Réquista a été mis à jour le 2024-02-22 par OFFICE DE TOURISME DU REQUISTANAIS