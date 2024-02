Gou’Trail Goutrens, samedi 11 mai 2024.

Gou’Trail Goutrens Aveyron

Participez à la 2ème édition du Gou’Trail en Aveyron ! Au programme deux trails de 11 et 21 km, trois courses enfants et une randonnée

Trails de 11km et 21km en direction de Cassagnes-Comtaux, son point de vue et ses vignes.

Et pour les plus sportifs, continuez jusqu’au point culminant de la chapelle de Notre Dame du Buenne.

Trois courses enfants, gratuites et non chronométrées, seront également proposées dans les rues du village. Ainsi qu’une randonnée de 9km reliant Goutrens et Cassagnes-Comtaux.

Et pour vous aider dans votre récupération, profitez du marché gourmand et d’un apéro-concert à partir de 19h à la salle des fêtes de Goutrens.

Renseignements et Inscriptions sur www.goutrail.fr

Évènement organisé par le Comité des Fêtes Goutrens / Cassagnes-Comtaux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-11

Goutrens 12390 Aveyron Occitanie

L’événement Gou’Trail Goutrens a été mis à jour le 2024-02-05 par Aveyron Attractivité Tourisme