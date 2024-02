4ème course de côte de Roquefort Roquefort-sur-Soulzon, samedi 11 mai 2024.

4ème course de côte de Roquefort Roquefort-sur-Soulzon Aveyron

C’est parti pour la 4ème Course de Côte Régionale de Roquefort organisé par l’ASA Sud Aveyron, ligue Occitanie Pyrénées.

Course automobile organisée par l’ASA Sud Aveyron comptant pour la Coupe de France de la montagne FFSA (coef.1), se déroulant sur la RD 23 entre Lauras et Roquefort sur Soulzon. Buvette et petite restauration sur place.

Montée de course à partir de 14h le dimanche

Un bel évènement de compétition auto en Aveyron ! .

Début : 2024-05-11

fin : 2024-05-12

Roquefort-sur-Soulzon 12250 Aveyron Occitanie

