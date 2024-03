Concerts Journées mondiales de l’orgue Entraygues-sur-Truyère, jeudi 9 mai 2024.

Jeudi 9 mai

– 15h30 : Concert « Trio Pastel » (piano, violon et violoncelle) musiques de films et participation du public à la salle multiculturelle

– 20h30 Ciné-orgue « It’s a wonderful life » 1946 de Franc Capra. Pierre Duclay et son orgue de théâtre (pianiste, organiste, compositeur) au cinéma d’Entraygues

Vendredi 10 mai

– 20h30 Ciné-orgue « Il sacco di Roma », d’Enrico Guazzoni, 1920 avec Adam Bernadac (organiste et compositeur) à l’église d’Entraygues

Samedi 11 mai

– 20h30 Ciné-orgue « Pierrot Pierrette » de Louis Feuillade 1924 avec Emmanuel Schublin (organiste) à l’église d’Entraygues

Chaque concert d’orgue à l’église sera précédé ou suivi d’une visite commentée de l’orgue, sa mécanique, ses registres et son harmonie

L’orgue d’Entraygues est un Stolz construit en 1860, acquis par la paroisse, relevé et augmenté de 2011 à 2014 16 jeux pour 1034 tuyaux

Deux claviers récit et grand orgue, et un pédalier.

Les concerts à Entraygues sont filmés en tribune et transmis en direct sur grand écran dans le choeur de l’église. EUR.

Eglise

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

