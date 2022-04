Erstein, parfum de printemps Erstein Erstein Catégories d’évènement: Bas-Rhin

2022-05-08 10:30:00 – 2022-05-08 18:00:00

Erstein Bas-Rhin Troc aux plantes – Animations – Exposition de tracteurs – Démonstrations de métiers anciens – Animation Musicale – Ateliers pour enfants et créations divers Erstein, un parfum de printemps met à l’honneur l’agriculture locale, la ruralité et le printemps pendant tout le week-end. +33 3 88 64 53 73 Troc aux plantes – Animations – Exposition de tracteurs – Démonstrations de métiers anciens – Animation Musicale – Ateliers pour enfants et créations divers Erstein

