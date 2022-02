ÉRIC FRASIAK EN CONCERT Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

ÉRIC FRASIAK EN CONCERT Bar-le-Duc

2022-05-20 20:30:00 – 2022-05-20 22:00:00

Bar-le-Duc Meuse 18 EUR Eric Frasiak écrit avec évidence, un aveu de simplicité assumée qui nous embarque autour d’un mot, d’une histoire. Pas de circonvolution, pas de chichi, avec une transparence assumée, il nous fait voyager dans ses humeurs. Parfois ça glisse, parfois ça grince, parfois ça gronde, souvent ça frise à fleur de peau. La générosité, elle, est toujours là. Frasiak revient en grande forme à l’acb. Voilà quelques années qu’il n’avait pas eu l’occasion de retrouver le Grand Plateau. Avec son nouvel album Charleville, au-delà de la chanson hommage à sa ville de coeur, on y trouve à nouveau ce mélange de chansons sociales, chansons rebelles, chansons d’humour et chansons d’amour qu’il sait si bien nous offrir. Patrick Hugon

Bar-le-Duc

