19ÈME TRAIL DES TERROIRS VOSGIENS ET SES RANDOS GOURMANDES Épinal, 1 décembre 2023, Épinal.

Épinal,Vosges

Evénement incontournable de la Chambre d’Agriculture des Vosges, le Trail des Terroirs Vosgiens, et ses randos gourmandes se prépare pour une 19ème édition, le dimanche 24 mars 2024 au Parc du Château d’Epinal. Comme vous le savez, cette manifestation conviviale et originale accueille chaque année au Parc du Château, près de 5000 participants, 250 bénévoles et de nombreux visiteurs

Inscription sur le site internet du Trail des Terroirs Vosgiens (jusqu’au jeudi 21 mars 2024 23h59) : www.cda-vosges.com

TARIFS

Trail 21.5 km : 20 €

Trail 11 km : 10 € (la moitié des recettes sera reversée à une association caritative)

VTT rando 22 km : 8 €

VTT rando 33, 43, 54 km : 10 €

Vélo de route 25 km : 6 €

Vélo de route 67 km : 8 €

Marche 8 :10 euros

14 km : 12 € (gratuit pour les -8ans)

Course scolaire : gratuit

Départs

VTT Rando : entre 7h30 et 9h30 (accès à la boucle 40 km jusqu’à 11h30, au-delà les VTTistes seront orientés sur le parcours 30 km)

Marche : entre 8h et 11h30

Trail 23 km : 10h15

Trail 11 km : 10h45

Scolaires : à partir de 14h45

Vélo rando route : entre 7h30 et 9h30

Remises des prix

Trail: 13h30

Scolaires : 15h45

Tirages au sort VTT, marche et cyclotourisme: 5 gagnants de chaque avec cadeau à retirer sur place

Dénivelé :

TRAIL

11 km : 300 m

21.5 km : 650m

VTT : 22km (D+470m) ¿ déconseiller aux enfants non entrainés, vélo 24’’ minimum

33km (D+

43km (D+

60km (D+. Tout public

Dimanche 2024-03-24 07:30:00 fin : 2024-03-24 . 20 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



A must-attend event organized by the Vosges Chamber of Agriculture, the Trail des Terroirs Vosgiens, with its gourmet hikes, is gearing up for its 19th edition on Sunday, March 24, 2024 in Epinal?s Parc du Château. As you know, every year this friendly and original event welcomes nearly 5,000 participants, 250 volunteers and numerous visitors to the Parc du Château

Registration on the Trail des Terroirs Vosgiens website (until Thursday March 21, 2024 11:59 pm): www.cda-vosges.com

RATES

Trail 21.5 km: 20 ?

Trail 11 km: 10 ? (half the proceeds will be donated to charity)

MTB rando 22 km: 8 ?

MTB rando 33, 43, 54 km : 10 ?

Road bike 25 km : 6 ?

Road bike 67 km : 8 ?

Walking 8:10 euros

14 km : 12 ? (free for children under 8)

School race: free

Starts

MTB Rando: between 7:30 and 9:30 a.m. (access to the 40 km loop until 11:30 a.m., after which mountain bikers will be directed to the 30 km course)

Walking: between 8 a.m. and 11:30 a.m

Trail 23 km: 10:15 a.m

Trail 11 km: 10:45 a.m

Schoolchildren: from 2:45 p.m

Road bike rando: between 7:30 and 9:30 a.m

Prize-giving ceremonies

Trail: 1:30 pm

Schools: 3:45 pm

MTB, walking and cycle touring prize draws: 5 winners of each with gift to be collected on site

Elevation gain :

TRAIL

11 km: 300 m

21.5 km: 650m

MTB: 22km (D+470m) – not recommended for untrained children, bike 24?? minimum

33km (D+)

43km (D+)

60km (D+)

Cita ineludible de la Cámara de Agricultura de los Vosgos, el Trail des Terroirs Vosgiens, con sus excursiones gastronómicas, se prepara para su 19ª edición el domingo 24 de marzo de 2024 en el Parc du Château de Epinal. Como ya sabe, este simpático y original evento acoge cada año a cerca de 5.000 participantes, 250 voluntarios y numerosos visitantes en el Parc du Château

Inscripciones en la página web del Trail des Terroirs Vosgiens (hasta las 23.59 horas del jueves 21 de marzo de 2024): www.cda-vosges.com

TARIFAS

Trail 21,5 km: 20 €

Trail 11 km: 10€ (la mitad de la recaudación se donará a organizaciones benéficas)

Trail bicicleta de montaña 22 km: 8€

Bicicleta de montaña rando 33, 43, 54 km : 10€

Bicicleta de carretera 25 km : 6 ?

Bicicleta de carretera 67 km : 8 ?

Marcha a pie 8:10

14 km : 12€ (gratis para menores de 8 años)

Recorrido escolar: gratuito

Salidas

BTT Rando: entre las 7.30 y las 9.30 horas (acceso al bucle de 40 km hasta las 11.30 horas, tras lo cual los ciclistas de montaña se dirigirán al recorrido de 30 km)

Senderismo: entre las 8.00 y las 11.30 horas

Trail 23 km: 10.15 h

Trail 11 km: 10.45 h

Escolares: a partir de las 14.45 horas

Bicicleta de carretera rando: entre las 7.30 y las 9.30 horas

Entrega de premios

Trail: 13.30 h

Escolares: 15.45 h

Sorteos de premios de BTT, senderismo y cicloturismo: 5 ganadores de cada uno con regalo a recoger in situ

Desnivel :

RECORRIDO

11 km : 300 m

21.5 km : 650 m

BTT: 22km (D+470m) – no recomendado para niños sin entrenamiento, bicicleta mínima de 24?

33km (D+)

43km (D+)

60km (D+)

Der Trail des Terroirs Vosgiens, eine Veranstaltung der Landwirtschaftskammer der Vogesen, und seine Gourmetwanderungen bereiten sich auf die 19. Ausgabe am Sonntag, den 24. März 2024, im Parc du Château in Epinal vor. Wie Sie wissen, empfängt diese gesellige und originelle Veranstaltung jedes Jahr im Parc du Château fast 5000 Teilnehmer, 250 Freiwillige und zahlreiche Besucher

Anmeldung auf der Website des Trail des Terroirs Vosgiens (bis Donnerstag, 21. März 2024, 23.59 Uhr): www.cda-vosges.com

PREISE

Trail 21,5 km: 20 ?

Trail 11 km : 10 ? (die Hälfte der Einnahmen wird an eine Wohltätigkeitsorganisation gespendet)

Mountainbike Rando 22 km : 8 ?

Mountainbike Rando 33, 43, 54 km : 10 ?

Rennrad 25 km : 6 ?

Rennrad 67 km : 8 ?

Wanderung 8 :10 ?

14 km: 12 ? (kostenlos für Kinder unter 8 Jahren)

Schülerlauf: kostenlos

Abfahrten

Mountainbike Rando: zwischen 7:30 und 9:30 Uhr (Zugang zur 40-km-Schleife bis 11:30 Uhr, danach werden die Mountainbiker auf die 30-km-Strecke verwiesen)

Wandern: zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr

Trail 23 km: 10.15 Uhr

Trail 11 km: 10.45 Uhr

Schulkinder: ab 14.45 Uhr

Vélo rando route: zwischen 7:30 und 9:30 Uhr

Übergabe der Preise

Trail: 13.30 Uhr

Schüler: 15.45 Uhr

Verlosungen Mountainbike, Wandern und Fahrradtourismus: jeweils 5 Gewinner mit einem Geschenk, das vor Ort abgeholt werden kann

Höhenunterschied :

TRAIL

11 km: 300 m

21.5 km: 650 m

MTB: 22km (D+470m) ¿ für untrainierte Kinder nicht zu empfehlen, Fahrrad 24?

33km (D++)

43km (D+)

60km (D+)

Mise à jour le 2023-11-26 par OT EPINAL ET SA REGION