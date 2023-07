LES JOURNÉES DU PATRIMOINE HUMAIN Épinal, 23 mars 2024, Épinal.

Sur le modèle des Journées européennes du Patrimoine, les Journées du Patrimoine Humain sont basées sur la découverte de l’humanité et de la richesse qui est en chacun de nous. Au cœur de ce projet, non plus des musées ou des monuments, mais des femmes et des hommes qui sont porteurs de cultures et qui ont souvent peu de place dans les structures culturelles.

Ces journées s’organisent sous la forme de Bibliothèques vivantes.

Suivant la métaphore de la bibliothèque, les Livres sont des personnes qui partagent avec un lecteur ou un groupe de lecteurs, une facette de leur vie, une expérience professionnelle, un parcours original, un passe-temps, une conviction, un mode de vie… Pendant une vingtaine de minutes, le Livre-orateur partage un moment convivial avec le Lecteur-auditeur. Tout ceci dans un environnement où la convivialité et la rencontre sont placées au cœur du projet.

En rapprochant chaque personne d’informations, de modes de vie et de pensée qui ne lui sont pas familiers, la Bibliothèque vivante enrichit la réflexion et la créativité de chacun.

Vous souhaitez être un Livre vivant ou ouvrir une Bibliothèque ?

Inscrivez-vous jusqu’au 15 décembre 2023 par mail à scenes.vosges@epinal.fr

ou par téléphone au 03 29 65 98 58.

Comment lire un Livre vivant ?

– Rendez-vous dans les bibliothèques de votre choix (lieux à découvrir sur notre site ou sur le catalogue à partir du 15 février 2024)

– Choisissez vos livres dans le catalogue

– Consultez les quatrièmes de couverture sur place pour confirmer vos choix.

– Demandez votre carte de lecteur et empruntez un Livre : le/la bibliothécaire vous invitera à rejoindre le Livre vivant pendant une vingtaine de minutes et celui-ci ou celle-ci vous confiera une part de sa vie.

– Après le récit du Livre, vous pourrez, si vous le souhaitez, lui poser quelques questions.

Pour la première édition, 134 Livres ont offert 851 lectures à 1459 Lecteurs.

Comment devenir une Bibliothèque Vivante ?

Chaque structure, chaque association, chaque ville ou village, chaque entreprise, chaque groupement de personnes pourra proposer sa propre « bibliothèque » à partir de ses « livres humains ». Les bibliothécaires qui auront en charge le respect des livres et l’accueil des lecteurs seront accompagnés et formés à ces deux missions.

Seul le souhait de s’inscrire dans cette nouvelle démarche est important. Venez en parler, nous vous conseillerons…

Comment devenir un Livre ?

Si vous avez une expérience personnelle que vous souhaitez partager plusieurs fois à quelques personnes les 23 et 24 mars, vous serez accompagné et formé pour retransmettre au mieux ce récit de vie et nous saurons vous trouver un rayonnage confortable dans une bibliothèque qui vous accueillera.

Conditions : être libre les 23 et 24 mars 2024.

Contactez-nous !

scenes.voges@epinal.fr

03 29 65 98 58

Gratuit sans réservation. Tout public

Samedi 2024-03-23 09:00:00 fin : 2024-03-24 . 0 EUR.

Modelled on the European Heritage Days, the Human Heritage Days are based on the discovery of humanity and the richness that lies within each and every one of us. At the heart of this project are not museums or monuments, but women and men who are bearers of culture, and who often have little place in cultural structures.

These days are organized in the form of Living Libraries.

Following the library metaphor, the Books are people who share with a reader or a group of readers, a facet of their life, a professional experience, an original career path, a hobby, a conviction, a way of life? For around twenty minutes, the Book-Guest shares a convivial moment with the Reader-Listener. All this in an environment where conviviality and encounters are at the heart of the project.

By bringing people closer to unfamiliar information, ways of life and ways of thinking, the Living Library enriches their thinking and creativity.

Would you like to be a Living Book or open a Library?

Register until December 15, 2023 by e-mail at scenes.vosges@epinal.fr

or by telephone on 03 29 65 98 58.

How to read a Living Book?

– Visit the libraries of your choice (locations to be discovered on our website or in the catalog from February 15, 2024)

– Choose your books from the catalog

– Consult the back covers on site to confirm your choices.

– Ask for your reader’s card and borrow a Book: the librarian will invite you to join the living Book for around twenty minutes, and he or she will share a part of his or her life with you.

– After the Book’s story, if you wish, you can ask him or her a few questions.

For the first edition, 134 Books offered 851 readings to 1459 Readers.

How to become a Living Library?

Every structure, every association, every town or village, every company, every group of people can offer its own « library » based on its « human books ». Librarians in charge of respecting books and welcoming readers will be supported and trained in these two missions.

All that’s important is that you want to take part in this new approach. Come and talk to us, we’ll be happy to advise you?

How to become a Book?

If you have a personal experience that you’d like to share several times with a few people on March 23 and 24, we’ll support and train you to convey your life story in the best possible way, and we’ll find you a comfortable shelf in a welcoming library.

Conditions: you must be available on March 23 and 24, 2024.

Get in touch with us!

scenes.voges@epinal.fr

03 29 65 98 58

Free without reservation

Siguiendo el modelo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, las Jornadas del Patrimonio Humano se basan en el descubrimiento de la humanidad y la riqueza que encierra cada uno de nosotros. En el centro de este proyecto no están los museos ni los monumentos, sino las mujeres y los hombres que son portadores de cultura y que a menudo tienen poco lugar en las estructuras culturales.

Estas jornadas se organizan en forma de Bibliotecas Vivas.

Siguiendo la metáfora de la biblioteca, los Libros son personas que comparten con un lector o un grupo de lectores una faceta de su vida, una experiencia profesional, una trayectoria original, una afición, una convicción, un modo de vida? Durante unos veinte minutos, el Libro Orador comparte un momento de convivencia con el Lector-Oyente. Todo ello en un entorno en el que la convivencia y el encuentro están en el centro del proyecto.

Al acercar a las personas a información, estilos de vida y formas de pensar desconocidos, la Biblioteca Viviente enriquece su pensamiento y su creatividad.

¿Te gustaría ser un Libro Viviente o abrir una Biblioteca?

Inscríbete antes del 15 de diciembre de 2023 por correo electrónico a scenes.vosges@epinal.fr

o por teléfono llamando al 03 29 65 98 58.

¿Cómo leer un Libro Vivo?

– Visite las bibliotecas de su elección (las ubicaciones se descubrirán en nuestro sitio web o en el catálogo a partir del 15 de febrero de 2024)

– Elija sus libros en el catálogo

– Compruebe in situ las contracubiertas para confirmar sus elecciones.

– Pida su carné de lector y tome prestado un libro: el bibliotecario le invitará a acompañar al libro vivo durante unos veinte minutos, y el libro le contará un poco sobre su vida.

– Tras el relato del libro, podrá hacerle algunas preguntas, si lo desea.

En la primera edición, 134 Libros ofrecieron 851 lecturas a 1459 Lectores.

¿Cómo convertirse en una Biblioteca Viva?

Cada organización, cada asociación, cada ciudad o pueblo, cada empresa, cada grupo de personas podrá ofrecer su propia « biblioteca » basada en sus « libros humanos ». Los bibliotecarios que se encargarán de respetar los libros y acoger a los lectores recibirán apoyo y formación en estas dos tareas.

Lo único que importa es que usted quiera formar parte de este nuevo enfoque. Ven a hablarnos de ello, te asesoraremos..

¿Cómo convertirse en Book?

Si tienes una experiencia personal que te gustaría compartir varias veces con unas pocas personas los días 23 y 24 de marzo, recibirás apoyo y formación para ayudarte a contar la historia de tu vida de la forma más eficaz posible, y te encontraremos un estante cómodo en una biblioteca que te acogerá.

Condiciones: debes estar libre los días 23 y 24 de marzo de 2024.

¡Ponte en contacto con nosotros!

scenes.voges@epinal.fr

03 29 65 98 58

Gratuito sin reserva

Nach dem Vorbild der Europäischen Tage des Denkmals basieren die Tage des menschlichen Erbes auf der Entdeckung der Menschlichkeit und des Reichtums, der in jedem von uns steckt. Im Mittelpunkt dieses Projekts stehen nicht mehr Museen oder Denkmäler, sondern Frauen und Männer, die Träger von Kulturen sind und in den kulturellen Strukturen oft nur wenig Platz finden.

Diese Tage werden in Form von Lebendigen Bibliotheken (Bibliothèques vivantes) veranstaltet.

Nach der Metapher der Bibliothek sind die Bücher Menschen, die mit einem Leser oder einer Gruppe von Lesern eine Facette ihres Lebens teilen, eine Berufserfahrung, einen originellen Lebensweg, ein Hobby, eine Überzeugung, eine Lebensweise? Der Buchredner teilt etwa 20 Minuten lang einen geselligen Moment mit dem Leser und Zuhörer. All dies in einer Umgebung, in der Geselligkeit und Begegnung im Mittelpunkt des Projekts stehen.

Die Lebendige Bibliothek bringt Menschen Informationen, Lebens- und Denkweisen näher, mit denen sie nicht vertraut sind, und bereichert so ihr Denken und ihre Kreativität.

Möchtest du ein Lebendiges Buch sein oder eine Bibliothek eröffnen?

Melden Sie sich bis zum 15. Dezember 2023 per E-Mail bei scenes.vosges@epinal.fr an

oder per Telefon unter 03 29 65 98 58.

Wie liest man ein Lebendiges Buch?

– Gehen Sie in die Bibliotheken Ihrer Wahl (Orte, die Sie ab dem 15. Februar 2024 auf unserer Website oder im Katalog finden)

– Wählen Sie Ihre Bücher im Katalog aus

– Sehen Sie sich vor Ort die vierten Umschlagseiten an, um Ihre Wahl zu bestätigen.

– Beantragen Sie Ihren Leseausweis und leihen Sie sich ein Buch aus: Der/die Bibliothekar/in lädt Sie für etwa 20 Minuten zu einem lebenden Buch ein, und dieses vertraut Ihnen einen Teil seines Lebens an.

– Nach der Erzählung des Buches können Sie ihm, wenn Sie möchten, einige Fragen stellen.

Bei der ersten Ausgabe boten 134 Bücher 851 Lesungen für 1459 Leser an.

Wie wird man eine Lebendige Bibliothek?

Jede Struktur, jeder Verein, jede Stadt oder jedes Dorf, jedes Unternehmen, jede Personengruppe kann aus ihren « menschlichen Büchern » eine eigene « Bibliothek » anbieten. Die Bibliothekare, die für den Respekt vor den Büchern und den Empfang der Leser verantwortlich sind, werden in diesen beiden Aufgaben begleitet und geschult.

Wichtig ist nur der Wunsch, sich an diesem neuen Ansatz zu beteiligen. Wir beraten Sie gerne

Wie wird man ein Buch?

Wenn Sie eine persönliche Erfahrung haben, die Sie am 23. und 24. März mehrmals mit einigen Personen teilen möchten, werden Sie begleitet und geschult, um diese Lebensgeschichte so gut wie möglich weiterzugeben, und wir finden für Sie ein bequemes Regal in einer Bibliothek, die Sie aufnimmt.

Voraussetzungen: Sie müssen am 23. und 24. März 2024 frei sein.

Kontaktieren Sie uns!

scenes.voges@epinal.fr

03 29 65 98 58

Kostenlos ohne Reservierung

