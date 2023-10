SPECTACLE EDGAR-YVES « SOLIDE » Épinal, 2 février 2024, Épinal.

Épinal,Vosges

EDGAR-YVES – SOLIDE

« Bon ! Là normalement, c’est le moment où je tortille du cul pour que tu viennes me voir… »

« Je me suis fais chier à écrire des trucs rigolos, mais pour que tu les écoutes, je dois d’abord te montrer la « Beyoncé » qui sommeille en moi !

Honnêtement ? Tu te la racontes de ouf, toi ! Si tu veux voir des gens danser pour lancer leur carrière, il y a « Danse avec les Stars » !

Moi, si je veux que tu viennes, c’est parce que je ne suis pas Vegan et qu’on ne fait pas de barbecue avec des salles vides, donc redescends ! Tu veux de la motivation ? Ok ! Je suis noir, une place achetée c’est un don pour l’Afrique…

T’as vu ce que tu me fais écrire ? On en est là parce que tu m’as obligé à me montrer inventif !

Toujours pas convaincu ? OK j’ai compris : « I’m a single Lady ! I’m a Single Lady ! Ohohoh ! » »EDGAR-YVES – SOLIDE

« Bon ! Là normalement, c’est le moment où je tortille du cul pour que tu viennes me voir… »

« Je me suis fais chier à écrire des trucs rigolos, mais pour que tu les écoutes, je dois d’abord te montrer la « Beyoncé » qui sommeille en moi !

Honnêtement ? Tu te la racontes de ouf, toi ! Si tu veux voir des gens danser pour lancer leur carrière, il y a « Danse avec les Stars » !

Moi, si je veux que tu viennes, c’est parce que je ne suis pas Vegan et qu’on ne fait pas de barbecue avec des salles vides, donc redescends ! Tu veux de la motivation ? Ok ! Je suis noir, une place achetée c’est un don pour l’Afrique…

T’as vu ce que tu me fais écrire ? On en est là parce que tu m’as obligé à me montrer inventif !

Toujours pas convaincu ? OK j’ai compris : « I’m a single Lady ! I’m a Single Lady ! Ohohoh ! » ». Tout public

Vendredi 2024-02-02 20:30:00 fin : 2024-02-02 . 35 EUR.

Épinal 88000 Vosges Grand Est



EDGAR-YVES – SOLID

« Well, this is usually the part where I wiggle my ass to get you to come and see me… »

« I’ve been busting my ass writing funny stuff, but to get you to listen to it, I’ve got to show you my inner Beyoncé first!

Honestly? You’re really full of yourself! If you want to see people dance to launch their careers, there’s « Dancing with the Stars »!

If I want you to come, it’s because I’m not Vegan and we don’t have barbecues with empty halls, so come on down! You want motivation? Ok! I’m black, a ticket purchased is a donation to Africa…

See what you made me write? We’re here because you forced me to be inventive!

Still not convinced? Okay, I get it: « I’m a Single Lady! I’m a Single Lady! Ohohoh! » »EDGAR-YVES – SOLIDE

« Well, this is usually the part where I wiggle my ass to get you to come and see me… »

« I’ve been busting my ass writing funny stuff, but to get you to listen to it, I’ve got to show you my inner Beyoncé first!

Honestly? You’re really full of yourself! If you want to see people dance to launch their careers, there’s « Dancing with the Stars »!

If I want you to come, it’s because I’m not Vegan and we don’t have barbecues with empty halls, so come on down! You want motivation? Ok! I’m black, a ticket purchased is a donation to Africa…

See what you made me write? We’re here because you forced me to be inventive!

Still not convinced? Okay, I get it: « I’m a Single Lady! I’m a Single Lady! Ohohoh! » »

EDGAR-YVES – SÓLIDO

« Bueno, normalmente esta es la parte en la que meneo el culo para que vengas a verme… »

« Me he aburrido como una ostra escribiendo cosas divertidas, pero para que las escuches, ¡primero tengo que mostrarte a mi Beyoncé interior!

¿Sinceramente? Eres un engreído Si quieres ver a la gente bailar para lanzar sus carreras, ¡está Dancing with the Stars!

Si quiero que vengas, es porque no soy vegana y no hacemos barbacoas con salones vacíos, ¡así que apártate! ¿Quieres un poco de motivación? ¡Vale! Soy negro, una entrada comprada es una donación a África…

¿Ves lo que me has hecho escribir? ¡Hemos llegado hasta aquí porque me has obligado a ser ingenioso!

¿Todavía no estás convencido? Vale, lo entiendo: « ¡Soy una Dama Soltera! ¡I’m a Single Lady! Ohohoh! » »EDGAR-YVES – SOLIDE

« Bueno, ahora es cuando muevo el culo para que vengas a verme

« Me he estado partiendo el culo escribiendo cosas divertidas, pero antes de que las escuchéis, ¡tengo que mostraros primero mi Beyoncé interior!

¿Sinceramente? Eres un engreído Si quieres ver a la gente bailar para lanzar sus carreras, ¡está Dancing with the Stars!

Si quiero que vengas, es porque no soy vegana y no hacemos barbacoas con salones vacíos, ¡así que apártate! ¿Quieres un poco de motivación? ¡Vale! Soy negro, una entrada comprada es una donación a África…

¿Ves lo que me has hecho escribir? ¡Hemos llegado hasta aquí porque me has obligado a ser ingenioso!

¿Todavía no estás convencido? Vale, lo entiendo: « ¡Soy una Dama Soltera! ¡I’m a Single Lady! Ohohoh! » »

EDGAR-YVES – SOLIDE

« Gut! Jetzt ist normalerweise der Moment, in dem ich mit dem Arsch wackle, damit du zu mir kommst … »

« Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um lustige Sachen zu schreiben, aber damit du sie dir anhörst, muss ich dir erst die « Beyoncé » in mir zeigen!

Ganz ehrlich? Du redest dir den Mund fusselig! Wenn du sehen willst, wie Leute tanzen, um ihre Karriere zu starten, dann gibt es « Dancing with the Stars »!

Ich, wenn ich will, dass du kommst, dann weil ich nicht vegan bin und weil man mit leeren Hallen keine Grillparty veranstaltet, also komm wieder runter! Du willst Motivation? Ok! Ich bin schwarz, ein gekaufter Platz ist eine Spende für Afrika …

Hast du gesehen, was du mich schreiben lässt? Wir sind nur so weit gekommen, weil du mich gezwungen hast, erfinderisch zu sein!

Immer noch nicht überzeugt? OK, ich habe verstanden: « I’m a single Lady! I’m a Single Lady! Ohohoh! » »EDGAR-YVES – SOLIDE

« Gut! Jetzt ist normalerweise der Moment, in dem ich mit dem Arsch wackle, damit du zu mir kommst … »

« Ich habe mir den Arsch aufgerissen, um lustige Sachen zu schreiben, aber damit du sie dir anhörst, muss ich dir zuerst die « Beyoncé » in mir zeigen!

Ganz ehrlich? Du redest dir den Mund fusselig! Wenn du sehen willst, wie Leute tanzen, um ihre Karriere zu starten, dann gibt es « Dancing with the Stars »!

Ich, wenn ich will, dass du kommst, dann weil ich nicht vegan bin und weil man mit leeren Hallen keine Grillparty veranstaltet, also komm wieder runter! Du willst Motivation? Ok! Ich bin schwarz, ein gekaufter Platz ist eine Spende für Afrika …

Hast du gesehen, was du mich schreiben lässt? Wir sind nur so weit gekommen, weil du mich gezwungen hast, erfinderisch zu sein!

Immer noch nicht überzeugt? OK, ich habe verstanden: « I’m a single Lady! I’m a Single Lady! Ohohoh! »

Mise à jour le 2023-10-02 par OT EPINAL ET SA REGION