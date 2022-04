EN QUÊTE D’ÉTOILES ! Villeneuve-en-Perseigne, 1 juillet 2022, Villeneuve-en-Perseigne.

EN QUÊTE D’ÉTOILES ! Villeneuve-en-Perseigne

2022-07-01 22:00:00 – 2022-07-01 24:00:00

Villeneuve-en-Perseigne Sarthe Villeneuve-en-Perseigne

Accompagné par un astrophysicien et climatologue, ouvrez grand les yeux et prenez le temps d’observer le ciel et les étoiles. Mais, saviez-vous que sur Terre aussi, il était possible d’observer des étoiles ? Si la météorologie le permet, cette soirée sera l’occasion de contempler les étoiles à l’aide d’un télescope et de partir à la recherche des vers luisants !

Vous avez tous déjà vu les étoiles présentes dans notre ciel mais avez-vous également observé celles présentes sur Terre ? Si la météorologie le permet, cette soirée sera l’occasion de contempler les étoiles à l’aide d’un télescope et de partir à la recherche des vers luisants !

Accompagné par un astrophysicien et climatologue, ouvrez grand les yeux et prenez le temps d’observer le ciel et les étoiles. Mais, saviez-vous que sur Terre aussi, il était possible d’observer des étoiles ? Si la météorologie le permet, cette soirée sera l’occasion de contempler les étoiles à l’aide d’un télescope et de partir à la recherche des vers luisants !

Villeneuve-en-Perseigne

dernière mise à jour : 2022-04-04 par