EN ATTENDANT NOËL – CASTELNAU-LE-LEZ Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez EUR 0 12 Venez célébrer la période de Noël à Castelnau-le-lez ! Au programme: ►Lancement des illuminations le 03 décembre ►Concert Trio violon, violoncelle, piano soprano le 12 décembre

Eglise Saint Vincent

payant et sur réservation

pass sanitaire requis ► le chariot du Père Noël le 17 décembre

Place de l’Europe – Simone Veil ►Concert des Rois sacré baroque le 09 janvier

Kiasma

payant et sur réservation

