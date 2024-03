MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots, samedi 11 mai 2024.

MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots Hérault

Les samedis matins de 6h à 13h marché aux puces et à la brocante Parking des arènes

Marché présent tous les samedis de 6h à 13h. Brocante, puces, livres et vieux papiers, timbres, création, artisanat… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 06:00:00

fin : 2024-05-11 13:00:00

Avenue de l’Abbé Brocardi

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

L’événement MARCHÉ AUX PUCES & À LA BROCANTE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2024-03-07 par OT PALAVAS-LES-FLOTS