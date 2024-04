CIE LA FLEUR DU BOUCAN LA FERME DES ANIMAUX La Salvetat-sur-Agout, samedi 11 mai 2024.

La compagnie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman d’Orwell.

C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous les animaux sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent et commence alors une lutte acharnée pour le pouvoir. La compagnie La Fleur du Boucan revisite avec malice et désinvolture le célèbre roman d’Orwell l’être humain et le pouvoir sont explorés ici avec humour et légèreté grâce à la métaphore animalière. Une réflexion passionnante et divertissante pour les enfants ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 16:00:00

fin : 2024-05-11 17:00:00

Salle des Rencontres Culturelles

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie

