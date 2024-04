LE GRAND SOIR 2 LE RETOUR Pérols, samedi 11 mai 2024.

LE GRAND SOIR 2 LE RETOUR Pérols Hérault

Ne manquez pas le spectacle Le Grand Soir 2 au théâtre de l’Odéon Montpellier.

Ne manquez pas le spectacle Le Grand Soir 2 au théâtre de l’Odéon Montpellier.

Fraîchement embauchés dans une usine, Ben, Didier, Eddy et Jean Luc sont maintenant dans la vie active. Malheureusement pour eux, une restructuration de l’entreprise va les obliger à remonter sur scène pour sauver leur emploi. Ils vont devoir remettre le couvert et se déshabiller entièrement à nouveau pour notre plus grand plaisir ! 22 22 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 21:00:00

fin : 2024-05-11 22:15:00

ZAC Fenouillet

Pérols 34470 Hérault Occitanie

L’événement LE GRAND SOIR 2 LE RETOUR Pérols a été mis à jour le 2024-03-28 par OT MONTPELLIER