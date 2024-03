ESCAPE GAME OUTDOOR À LA DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE BESSILLES Montagnac, samedi 11 mai 2024.

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Le 11/05/2024 de 10h à 13h

au domaine de Bessilles Montagnac à partir de 8 ans

Sur inscription auprès de l’association qui anime 0605150479 videtonsac34@gmail.com

Animation proposée par VIDE TON SAC (ZÉRO DÉCHET OUEST HÉRAULT)

Point de rdv RDV à l’entrée du domaine de Bessilles (face à l’accueil)

Partez à la découverte des plus beaux sites du département, et imaginez … Imaginez que vous arrivez au domaine de Bessilles … en 2050 ! Imaginez que tout a changé, et que les humains vivent différemment, en harmonie avec la nature …. Le jeu consiste à passer plusieurs étapes afin de pouvoir repartir à votre époque. C’est l’occasion d’explorer la flore et la faune tout en vous sensibilisant aux problématiques environnementales. Bienvenu cher voyageurs temporels ….

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11 10:00:00

fin : 2024-05-11 13:00:00

Montagnac 34530 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement ESCAPE GAME OUTDOOR À LA DÉCOUVERTE DU DOMAINE DE BESSILLES Montagnac a été mis à jour le 2024-03-01 par RESTINCLIERES