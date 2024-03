ARBRES, HISTOIRE ET PASTORALISME Lespignan, samedi 18 mai 2024.

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

Le 18/05/2023 de 10h à 17h

Fête de la Transhumance Lespignan Tout public

Sans inscription

Coordonnées de l’association qui anime AREpb Autres Regards sur l’Environnement Piémont-Biterrois 0987724345

C’est qu’on les oublierait ! Immobiles et discrets, ils sont néanmoins essentiels au bon maintient de notre environnement. Et aujourd’hui, on a également oublié les rôles prépondérents qu’ils ont joué dans notre Histoire !

C’est à la rechercher des rôles des arbres, depuis les périodes où l’agropastoralisme et la transhumance existaient déjà, que nous proposons de reconstituer l’histoire de nos paysages actuels.

Venez également découvrir les mots occitans qui ponctuent toute cette folle histoire !

Complément information Animation ayant lieu durant la fête de la Transhumance

Lieu de rdv Sur la place du village de Lespignan

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 17:00:00

Lespignan 34710 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

