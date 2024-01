EMPREINTES FIGURÉES (A. PELZAK) VS IMPRESSIONS ABSTRAITES (E. VECCHIONE) Galerie du Chemin Juigné-sur-Sarthe, samedi 27 janvier 2024.

EMPREINTES FIGURÉES (A. PELZAK) VS IMPRESSIONS ABSTRAITES (E. VECCHIONE) Galerie du Chemin Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Art contemporain. Sur papier journal, Annie Pelzak explore le sujet éternel de la figure humaine confronté à l’effacement de la matière, au travail du temps ; Eric Vecchione, lui, s’inspire de sa pratique de danseur pour composer des toiles à l’image des rythmes du tango ou de la salsa.

L’exposition présente une confrontation entre deux démarches esthétiques opposées et pourtant complémentaires par leur hymne à la liberté.

Dans ses « Portraits empreintes » sur papier journal, Annie Pelzak explore le sujet éternel de la figure humaine. Farandole de visages, ses portraits placés sous le signe de l’écoulement du temps, et dont le dessin est issu des profondeurs archaïques de l’enfance, sont faits de traces, d’inachevé, d’effacement de la matière… Leur support offre les surprises d’un dialogue du monde pictural avec celui de l’écrit. Une place majeure est accordée à l’imaginaire.

Cette liberté propre à l’imaginaire caractérise aussi l’œuvre gestuelle d’Eric Vecchione dans ses « Impressions abstraites » , cet artiste, qui a dès l’enfance baigné dans l’abstraction picturale (sa famille fréquentait Hartung, Mathieu, Zao Wou Ki…), s’inspire de sa pratique rythmique de danseur professionnel pour composer des toiles « musicales » sombres, techniques et sensuelles à l’image du tango argentin, ou joyeuses et colorées comme le rock et la salsa… EUR.

Galerie du Chemin 2, Chemin de la Galerie

Juigné-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire galerie.du.chemin.72@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 15:00:00

fin : 2024-02-25 19:00:00



L’événement EMPREINTES FIGURÉES (A. PELZAK) VS IMPRESSIONS ABSTRAITES (E. VECCHIONE) Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2024-01-23 par eSPRIT Pays de la Loire