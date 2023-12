Exposition : « Liens, tressages et entrelacs » Eglise Saint-Pierre Touques, 30 mars 2024, Touques.

Touques Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-04-07 18:30:00

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, l’association Création Culture en Pays d’Auge, avec le soutien de la Ville de Touques, met en lumière la création dans le cadre privilégié de l’Eglise Saint Pierre du XIe siècle et classée aux monuments historiques.

Nouer, lier, tresser, tisser, tricoter, crocheter, broder…

En textile, métal, céramique, végétal ou en papier, dans une grande diversité technique et une approche artistique et esthétique personnelle, les artisans d’art instaurent un véritable dialogue entre la matière, le geste et la couleur.

Les matériaux se croisent et s’embrassent pour composer des créations délicates, vivantes et uniques aux frontières de l’art, de l’artisanat et du design.

Invitée d’honneur : Michèle Forest, sculpteur et designer textile

Vernissage samedi 30 mars à 18h en présence d’artisans.

Horaires d’ouverture :

Week-end : 10h30 à 18h30

En semaine : 14h à 18h30.

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-10 par OT SPL Deauville