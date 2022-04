ECWO 2022 Amiens, 21 mai 2022, Amiens.

ECWO 2022 Amiens

2022-05-21 – 2022-05-22

Amiens Somme Amiens

L’ECWO (European Championship for Wind Orchestras) est une association internationale à but non lucratif, créée en 2014. Elle souhaite promouvoir la musique pour ensembles à vent, améliorer le niveau musical des orchestres d’harmonie, stimuler les rencontres et échanges internationaux et développer un répertoire spécifique à ce type d’ensemble.

Six fédérations nationales de musique ont fondé l’ECWO (Championnat Européen d’Orchestres d’Harmonie) afin d’organiser bisannuellement un championnat pour les orchestres d’harmonie européens du plus haut niveau.

La Confédération Musicale de France (CMF), la CMF Hauts-de-France et la CMF Somme s’associent en 2022 pour organiser la prochaine édition de l’ECWO qui aura lieu les 21 & 22 mai 2022 dans la salle Mégacité à Amiens.

Pendant deux jours, ce ne seront pas moins de dix orchestres prestigieux de dix pays européens qui se produiront sur la scène de Mégacité.

accueil.megacite@megacite.fr +33 3 22 66 33 33

Amiens

