La justice restaurative et les violences conjugales : parlons-en ! Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Nantes, 23 novembre 2023, Nantes.

2023-11-23 dans l’amphi

Horaire : 19:00

Gratuit : oui Inscriptions : weezevent.com dans l’amphi

Conférence-débat, proposée par la Ville de Nantes, en partenariat avec la Bibliothèque de l’école des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire. Depuis 2014, le dispositif de justice restaurative se fait une place dans le monde de la justice en France.Le succès du film de Jeanne Herry, « Je verrai toujours vos visage », en début d’année, a montré l’intérêt et la curiosité que le grand public lui porte.Qu’est ce que c’est la justice et la médiation restauratives ? Comment s’en emparer dans le cadre de violencesconjugales ? Comment peuvent-elles faciliter un parcours de reconstruction et de réhabilitation pour les victimes et les auteurs ?En présence de l’Institut Français de Justice Restaurative et des actrices & acteurs locaux, venez vous informer et échanger sur ce sujet ! Dans le cadre de la journée internationale contre les violences faites aux femmes

Ecole des Beaux-Arts Nantes St-Nazaire Île de Nantes Nantes 44200

02 55 58 65 00 https://beauxartsnantes.fr/ contact@beauxartsnantes.fr https://metropole.nantes.fr/stop-sexisme