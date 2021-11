DUTRONC & DUTRONC Le Mans, 5 février 2023, Le Mans.

DUTRONC & DUTRONC Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans

2023-02-05 19:00:00 – 2023-02-05 Antarès 2, avenue d’Antarès

Le Mans Sarthe

Jacques et Thomas Dutronc se rejoignent sur scène pour une tournée unique !

Père et fils, monstres sacrés de la scène française, vous donnent rendez-vous pour des concerts exceptionnels sous le signe du partage et de la complicité. Deux artistes hors du commun à retrouver sur les routes de France, Suisse et Belgique dès le mois d’avril 2022

Les Dutronc père & fils à Antarès Le Mans. !

+33 2 43 84 67 00 https://www.antareslemans.com/evenement/dutronc-dutronc/

