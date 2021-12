Dress’in Deauville, concours de dressage international Saint-Arnoult, 21 juillet 2022, Saint-Arnoult.

Dress’in Deauville, concours de dressage international Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Saint-Arnoult

2022-07-21 – 2022-07-24 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult

Incontournable dans le calendrier des sports équestres, le Dress’in Deauville réunit les meilleurs cavaliers de dressage et des espoirs de la discipline en Normandie. Les dresseurs français et étrangers, ainsi que des espoirs du dressage mondial, s’illustreront dans 6 niveaux de compétitions : CDI3*, CDI2*, CDI YR (Jeunes Cavaliers), CDI J (Juniors), CDI P (Poneys) et CDI Amateurs.

contact@picdeauville.com +33 2 31 14 04 04 http://www.pole-international-cheval.com/

