DJ’s set du Jeudi – Electron Libre Marseille 3e Arrondissement, 7 juillet 2022, Marseille 3e Arrondissement.

DJ’s set du Jeudi – Electron Libre

52 Rue Levat Atelier Juxtapoz – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Atelier Juxtapoz – Couvent Levat 52 Rue Levat

2022-07-07 18:00:00 – 2022-07-07

Les dj’s set du jeudi, c’est une buvette, une guinguette de restauration, et un set différent chaque semaine de 18h à 23h.



Le #2 avec Electron Libre et le duo Soul.J et Komodo.



Soul.J, tripatouilleur d’ondes sonores, bidouilleur de samples et synthés, entre ambiances soul et hip hop, et house / funk.

Komodo partageur de dig et de cut en tout genre.

Le Jeudi c’est DJ’s set au Couvent ! Le #2 avec Electron Libre et le duo Soul.J et Komodo.

https://www.facebook.com/lecouvent.belledemai

