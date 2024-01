FESTIVAL CUBA HOY DIVERS LIEUX Toulouse, samedi 20 janvier 2024.

Toulouse Haute-Garonne

Début : 2024-01-20

fin : 2024-02-04

Pour cette 27e édition, le festival déroule le tapis rouge aux musiques cubaines traditionnelles et populaires. Et il s’ouvre, pour la première fois, au groove revigorant de la pop créole et des vibrations rituelles antillaises !

Au programme : concerts salsa et cumbia, spectacles, bals cubains, peña et milonga argentines, ateliers de danses et de musiques latines, déambulation carnavalesque, scène ouverte, projections, cabaret-théâtre, rencontre-débats et boom tropicale intergénérationnelle.

Rendez-vous dans des lieux culturels majeurs de la ville de Toulouse : Métronum, Théâtre des Mazades, Espace Job, Mjc des Amidonniers et du Pont des Demoiselles, Pavillon République, Cinéma Utopia Borderouge, Institut Cervantes, Eglise des Sept Deniers, Espace Culturel & Artistique Terres de Rencontres…

Retrouvez le détail du programme sur leur site internet : www.festival-cuba-hoy.fr

DIVERS LIEUX

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



