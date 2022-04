Dîner-concert Jazz Night Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Dîner-concert Jazz Night Charlies Corner Martigues Avenue Louis Sammut Martigues

2022-04-28

Martigues Bouches-du-Rhône 30 30 Olivia Jazz’n’co, c’est un quartet de trois musiciens expérimentés et une chanteuse charismatique. Les amateurs de standards de jazz (en français et en anglais) seront ravis lors de cette soirée exceptionnelle au Charlies Corner.



Laissez vous bercer par les douces sonorités rythmées du Jazz dans une ambiance feutré. Pendant le concert, dégustez un menu délicieux : souris d’agneau écrasé de pomme de terre ou pavé de saumon, riz, sauce citronnée / dôme au chocolat / verre de vin (30€). Une soirée jazz au Charlies Corner de Martigues avec le groupe Olivia Jazz’n’co. h6552@accor.com +33 4 42 42 05 11 http://www.ibishotels.com/ Olivia Jazz’n’co, c’est un quartet de trois musiciens expérimentés et une chanteuse charismatique. Les amateurs de standards de jazz (en français et en anglais) seront ravis lors de cette soirée exceptionnelle au Charlies Corner.



Charlies Corner Martigues Avenue Louis Sammut Martigues

