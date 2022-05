Dîner-concert de Gala de Michaël Maier und seine Blasmusikfreunde » Engwiller Engwiller Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Engwiller

Dîner-concert de Gala de Michaël Maier und seine Blasmusikfreunde » Engwiller, 25 mai 2022, Engwiller. Dîner-concert de Gala de Michaël Maier und seine Blasmusikfreunde » Engwiller

2022-05-25 18:30:00 – 2022-05-25 23:30:00

Engwiller Bas-Rhin Engwiller Bas-Rhin EUR L’Association de Musique et Danses Folkloriques d’Engwiller vous invite à son traditionnel Dîner-Concert de Gala du Musikfescht. Possibilité de manger sur place une assiette alsacienne bien garnie en crudités (faites maison) et charcuteries en tous genres. Grand buffet de dessert faits maison. Le repas sera animé par les musiciens d’Engwiller qui seront secondés par l’Orchestre Mickaël Maier und seine Blasmusikfreunde. +33 6 07 40 49 17 L’Association de Musique et Danses Folkloriques d’Engwiller vous invite à son traditionnel Dîner-Concert de Gala du Musikfescht. Possibilité de manger sur place une assiette alsacienne bien garnie en crudités (faites maison) et charcuteries en tous genres. Grand buffet de dessert faits maison. Le repas sera animé par les musiciens d’Engwiller qui seront secondés par l’Orchestre Mickaël Maier und seine Blasmusikfreunde. Engwiller

dernière mise à jour : 2022-05-13 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Engwiller Autres Lieu Engwiller Adresse Ville Engwiller lieuville Engwiller Departement Bas-Rhin

Engwiller Engwiller Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/engwiller/

Dîner-concert de Gala de Michaël Maier und seine Blasmusikfreunde » Engwiller 2022-05-25 was last modified: by Dîner-concert de Gala de Michaël Maier und seine Blasmusikfreunde » Engwiller Engwiller 25 mai 2022 Bas-Rhin Engwiller

Engwiller Bas-Rhin