DIMANCHE DE CARACTÈRE – DANS LES PAS DE PAUL LEBART Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

DIMANCHE DE CARACTÈRE – DANS LES PAS DE PAUL LEBART Mamers, 3 juillet 2022, Mamers. DIMANCHE DE CARACTÈRE – DANS LES PAS DE PAUL LEBART Mamers

2022-07-03 – 2022-07-03

Mamers Sarthe L’architecte Paul Lebart a fortement imprégné la ville de ses réalisations de style palladien, inspirées de l’architecte vénitien de la Renaissance, Andrea di Pietro della Condola dit Palladio. Levez les yeux et admirez ses créations depuis le presbytère, jusqu’au théâtre, sans oublier les nombreuses maisons bourgeoises. Dégustation en compagnie de la Confrérie des Chevaliers des rillettes sarthoises. RDV à 15h à l’Office de Tourisme.

Inscriptions souhaitées à l’Office de Tourisme avant le 2 juillet. Saviez-vous que l’architecture mamertine est marquée au XIXème siècle par des influences italiennes ? contact@tourisme-maine-saosnois.com +33 2 43 97 60 63 https://www.tourisme-maine-saosnois.com/ L’architecte Paul Lebart a fortement imprégné la ville de ses réalisations de style palladien, inspirées de l’architecte vénitien de la Renaissance, Andrea di Pietro della Condola dit Palladio. Levez les yeux et admirez ses créations depuis le presbytère, jusqu’au théâtre, sans oublier les nombreuses maisons bourgeoises. Dégustation en compagnie de la Confrérie des Chevaliers des rillettes sarthoises. RDV à 15h à l’Office de Tourisme.

Inscriptions souhaitées à l’Office de Tourisme avant le 2 juillet. Mamers

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Mamers, Sarthe Autres Lieu Mamers Adresse Ville Mamers lieuville Mamers Departement Sarthe

Mamers Mamers Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

DIMANCHE DE CARACTÈRE – DANS LES PAS DE PAUL LEBART Mamers 2022-07-03 was last modified: by DIMANCHE DE CARACTÈRE – DANS LES PAS DE PAUL LEBART Mamers Mamers 3 juillet 2022 Mamers sarthe

Mamers Sarthe