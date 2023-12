Visite guidée – Belles demeures et monuments d’exception Devant la mairie Argentonnay, 3 décembre 2023, Argentonnay.

Un samedi par mois, les 3A proposent une découverte originale de l’ancien Argenton-Château avec une visite guidée thématique: 6 janvier »Portes et ponts de la cité médiévale », 3 février »Patrimoine religieux », 2 mars »Belles demeures et monuments d’exception », 6 avril »Du Verger de la nature et de la biodiversité à la passerelle d’Auzay », 4 mai »La voie du Tramway des Deux-Sèvres », 1er juin »Parcs et espaces naturels du côté de l’oncle Georges »..

One Saturday a month, the 3A offers an original discovery of the old Argenton-Château with a themed guided tour: january 6 »Doors and bridges of the medieval town », February 3 »Religious heritage », March 2 »Fine residences and exceptional monuments », April 6 »From the orchard of nature and biodiversity to the Auzay footbridge », May 4 »The Deux-Sèvres tramway route », June 1 »Parks and natural spaces on Uncle Georges’ side ».

Un sábado al mes, las 3A ofrecen una manera original de descubrir el antiguo castillo de Argenton con una visita guiada temática: 6 de enero: « Puertas y puentes de la ciudad medieval », 3 de febrero: « Patrimonio religioso », 2 de marzo: « Hermosas residencias y monumentos excepcionales », 6 de abril: « Del huerto de la naturaleza y la biodiversidad a la pasarela de Auzay », 4 de mayo: « La ruta del tranvía de Deux-Sèvres », 1 de junio: « Parques y espacios naturales del lado del Tío Georges ».

An einem Samstag im Monat bietet 3A eine originelle Entdeckungstour durch das alte Argenton-Château mit einer thematischen Führung an: 6. Januar »Tore und Brücken der mittelalterlichen Stadt », 3. Februar »Religiöses Erbe », 2. März »Schöne Häuser und außergewöhnliche Denkmäler », 6. April »Vom Obstgarten der Natur und Biodiversität zur Brücke von Auzay », 4. Mai »Die Strecke der Tramway des Deux-Sèvres », 1. Juni »Parks und Naturräume auf der Seite von Onkel Georges ».

