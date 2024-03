DÉDICACE N’HEL Centre commercial Géric Thionville, samedi 30 mars 2024.

DÉDICACE N’HEL Centre commercial Géric Thionville Moselle

Samedi

N’Hel sera présente pour vous présenter son album « Le trésor de Léo et Valentin ». Voici le texte de la quatrième de couverture pour vous donner envier :

Léo et Valentin, deux amis d’enfance, petits aventuriers filous, vont découvrir à travers leur amitié, leurs moments de jeux, d’aventures et de partage, leur trésor. Et toi, sais-tu quel est ton trésor ?

Album à faire découvrir dès 4 ans !Enfants

0 EUR.

Début : 2024-03-30 10:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

Centre commercial Géric 4 rue du Maillet

Thionville 57100 Moselle Grand Est hislerbdbis@orange.fr

