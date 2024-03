DÉDICACE ISABELLE BOUARD Thionville, samedi 16 mars 2024.

Nous accueillerons Isabelle Bouard dans notre librairie. Cette autrice travaille au Luxembourg et vit dans la région, « Le Voyage » est son premier roman. Vous trouverez ici quelques mots pour vous présenter son ouvrage et pour vous donner envie de la découvrir au cours de la séance de dédicace.

« Alors qu’elle est en vacances avec son nouveau compagnon, Gabrielle apprend le décès de son ex-mari, père de ses deux enfants. Celui qu’elle a tant aimé n’est plus. La nouvelle est douloureuse, la perte inacceptable.

Pour surmonter cette épreuve, elle plonge dans ses souvenirs et se remémore avec émotion le début de leur histoire, plus de trente ans auparavant. Des souvenirs enfouis resurgissent, des moments heureux, des voyages, des doutes, et des joies immenses avec l’arrivée de leurs enfants. Alors qu’elle pensait avoir fait une croix sur son passé, ces réminiscences apporteront-elles à Gabrielle l’apaisement dont elle a besoin pour faire son deuil ?

Avec Le Voyage, Isabelle Bouard nous plonge dans une histoire d’amour bouleversante, sur fond de musique des années 1980. C’est aussi une réflexion sur l’amour, les difficultés à s’aimer, mais aussi l’importance de nos choix et la transmission. »Adultes

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

46 rue de Paris

Thionville 57100 Moselle Grand Est thionvillecentre@hisler.fr

