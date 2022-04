Découverte de la tisane de l’Abbaye de Maylis Maylis Maylis Catégories d’évènement: Landes

2022-06-28 15:30:00 – 2022-06-28 17:00:00

Maylis Landes EUR Guidé par les moines, dans le parc de l’abbaye, découvrez les champs de tisane et les différentes étapes de production de tisanes aux vertus drainantes et détoxifiantes. Guidé par les moines, dans le parc de l’abbaye découvrez les champs de tisane et les différentes étapes de production aux vertus drainantes et détoxifiantes. +33 5 58 98 58 50 Guidé par les moines, dans le parc de l’abbaye, découvrez les champs de tisane et les différentes étapes de production de tisanes aux vertus drainantes et détoxifiantes. © Abbaye de Maylis

