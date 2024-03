Débat théâtral sur la médiation familiale « Sac de Nœuds » Le Paraclet Cottenchy, vendredi 29 mars 2024.

Débat théâtral sur la médiation familiale « Sac de Nœuds » Venez assister gratuitement à la pièce de théâtre «Sac de nœuds, et si on causait un peu de la médiation familiale !?» Vendredi 29 mars, 20h00 Le Paraclet

Début : 2024-03-29T20:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:00:00+01:00

Le service action sanitaire et sociale et les élus de la MSA Picardie vous invitent à une pièce de théâtre qui revisite le quotidien des exploitants et la relation parfois difficile dans la sphère familiale sur les exploitations agricoles.

Et si vous abandonniez le tracteur et la tablette, juste quelques heures, pour passer un bon moment ?

Le Paraclet 80440 Cottenchy Cottenchy 80440 Somme Hauts-de-France

